أضرار استخدام عشبة العشرق على الصحة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:57 صباحاً - المخاطر المحتملة لعشبة العشرق

عشبة العشرق، المعروفة أيضاً باسم السنامكي، تُستخدم عادةً في الطب التقليدي لعلاج عدد من الحالات الصحية، ولكن استخدامها المفرط أو بطريقة غير صحيحة يمكن أن يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية. من المهم التعرف على هذه الأضرار وفهم كيفية تجنبها.

الآثار الجانبية لعشبة العشرق

استخدام عشبة العشرق قد يسبب بعض الآثار الجانبية التي يجب أن يكون المرء على علم بها قبل البدء في استخدامها كعلاج طبي. من بين الآثار الجانبية ما يلي:

مشاكل الجهاز الهضمي: يمكن أن تسبب عشبة العشرق إسهالاً شديدًا لدى بعض الأشخاص، وقد تؤدي إلى تقلصات في البطن.

يمكن أن تسبب عشبة العشرق إسهالاً شديدًا لدى بعض الأشخاص، وقد تؤدي إلى تقلصات في البطن. الجفاف: بفعل التأثير المسهل الذي تمتلكه العشبة، قد يحدث جفاف للجسم والذي قد يكون خطيراً إذا لم يُعالج.

بفعل التأثير المسهل الذي تمتلكه العشبة، قد يحدث جفاف للجسم والذي قد يكون خطيراً إذا لم يُعالج. التفاعلات الدوائية: من الممكن أن يؤدي تناول عشبة العشرق إلى تفاعلات مع بعض الأدوية، مما يؤثر على فاعليتها.

النصائح لتقليل الأضرار

لتقليل الأضرار المحتملة لاستخدام عشبة العشرق، يُنصح باتباع بعض الإرشادات:

استشارة الطبيب قبل استخدام العشبة، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية أخرى أو يتناول أدوية.

الالتزام بالجرعة الموصى بها وعدم تجاوزها لتفادي الآثار الجانبية.

تناول كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف والنزيف المحتمل.

متى يجب التوقف عن استخدامها

من الضروري التوقف عن استخدام عشبة العشرق وطلب المشورة الطبية الفورية إذا ظهرت أي من العلامات التالية:

آلام شديدة في البطن أو استمرار الإسهال لأكثر من يومين.

علامات الجفاف، مثل العطش الشديد أو قلة البول.

التفاعل السلبي مع أدوية أخرى.

استخدام عشبة العشرق يمكن أن يكون مفيدًا عند استخدامها بشكل صحيح، ولكن من الضروري الوعي بالمخاطر المحتملة والاستماع إلى الجسم عند ظهور علامات التحذير.