الدوري الهولندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

بات ترتيب هدافي الدوري الهولندي بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين منه على النحو الآتي:

1- سيم ستيجن (أنشخيده): 19 هدفاً

2- تروي باروت (الكمار): 12 هدفاً

3- ديلان فينتي (زفوله): 11 هدفاً

4- لوك دي يونج (آيندهوفن): 11 هدفاً

5- ريكادو بيبي (آيندهوفن): 11 هدفاً

6- أوليفر إدفاردسين (أجاكس أمستردام 2، إيجلز 8): 10 أهداف

7- أوسكار زوادا (فالفيك): 9 أهداف

8- جاكوب بروم (إيجلز): 9 أهداف

9- غوس تيل (آيندهوفن): 8 أهداف

10- لوكا كولينوفيتش (هيراكليس): 8 أهداف