نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
بات ترتيب هدافي الدوري الهولندي بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين منه على النحو الآتي:
1- سيم ستيجن (أنشخيده): 19 هدفاً
2- تروي باروت (الكمار): 12 هدفاً
3- ديلان فينتي (زفوله): 11 هدفاً
4- لوك دي يونج (آيندهوفن): 11 هدفاً
5- ريكادو بيبي (آيندهوفن): 11 هدفاً
6- أوليفر إدفاردسين (أجاكس أمستردام 2، إيجلز 8): 10 أهداف
7- أوسكار زوادا (فالفيك): 9 أهداف
8- جاكوب بروم (إيجلز): 9 أهداف
9- غوس تيل (آيندهوفن): 8 أهداف
10- لوكا كولينوفيتش (هيراكليس): 8 أهداف