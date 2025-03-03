نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
هيرينفين × الكمار 3-1
هيراكليس × زفوله 4-2
المير سيتي × أجاكس أمستردام 0-1
سبارتا روتردام × فيليم 4-0
فالفيك × فورتانا سيتارد 1-2
أوتريخت × ناك بريدا 1-0
إيجلز × آيندهوفن 3-2
غرونينغن × أنشخيده 1-1
فينورد روتردام × نيميغن 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- أجاكس أمستردام: 60 نقطة
2- آيندهوفن: 52 نقطة
3- أوتريخت: 46 نقطة
4- فينورد روتردام: 44 نقطة
5- أنشحيده: 43 نقطة
6- الكمار: 43 نقطة
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