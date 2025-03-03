الدوري الهولندي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

هيرينفين × الكمار 3-1

هيراكليس × زفوله 4-2

المير سيتي × أجاكس أمستردام 0-1

سبارتا روتردام × فيليم 4-0

فالفيك × فورتانا سيتارد 1-2

أوتريخت × ناك بريدا 1-0

إيجلز × آيندهوفن 3-2

غرونينغن × أنشخيده 1-1

فينورد روتردام × نيميغن 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- أجاكس أمستردام: 60 نقطة

2- آيندهوفن: 52 نقطة

3- أوتريخت: 46 نقطة

4- فينورد روتردام: 44 نقطة

5- أنشحيده: 43 نقطة

6- الكمار: 43 نقطة

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