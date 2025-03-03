نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الأحد، منافسات الجولة العشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
أوستريا كلاغنفورت × لاسك لينز 1-2
لينز × تيرول 2-1
ريد بول سالزبورغ × شتورم غراتس 3-1
إي كي جراتزر × أوستريا فيينا 1-2
رابيد فيينا × ألتاخ 5-0
هارتبيرغ × وولفسبيرجر 0-3
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)
1- شتورم غراتس: 40 نقطة
2- أوستريا فيينا: 40 نقطة
3- وولفسبيرجر: 36 نقطة
4- ريد بول سالزبورغ: 34 نقطة
5- رابيد فيينا: 31 نقطة