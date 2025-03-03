الدوري النمساوي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأحد، منافسات الجولة العشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

أوستريا كلاغنفورت × لاسك لينز 1-2

لينز × تيرول 2-1

ريد بول سالزبورغ × شتورم غراتس 3-1

إي كي جراتزر × أوستريا فيينا 1-2

رابيد فيينا × ألتاخ 5-0

هارتبيرغ × وولفسبيرجر 0-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (20)

1- شتورم غراتس: 40 نقطة

2- أوستريا فيينا: 40 نقطة

3- وولفسبيرجر: 36 نقطة

4- ريد بول سالزبورغ: 34 نقطة

5- رابيد فيينا: 31 نقطة