الدوري الفرنسي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أنجزت من الجمعة إلى الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

ليون × ستاد بريست 2-1

أوكسير × ستراسبورغ 0-1

مونبلييه × رين 0-4

أنجيه × تولوز 0-4

مارسيليا × نانت 2-0

موناكو × ستاد ريمس 3-0

سانت إيتيان × نيس 1-3

لانس × لوهافر 3-4

باريس سان جيرمان × ليل 4-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)

1- باريس سان جيرمان: 62 نقطة

2- مارسيليا: 49 نقطة

3- نيس: 46 نقطة

4- موناكو: 43 نقطة

5- ليل: 41 نقطة