نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أنجزت من الجمعة إلى الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…
ليون × ستاد بريست 2-1
أوكسير × ستراسبورغ 0-1
مونبلييه × رين 0-4
أنجيه × تولوز 0-4
مارسيليا × نانت 2-0
موناكو × ستاد ريمس 3-0
سانت إيتيان × نيس 1-3
لانس × لوهافر 3-4
باريس سان جيرمان × ليل 4-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)
1- باريس سان جيرمان: 62 نقطة
2- مارسيليا: 49 نقطة
3- نيس: 46 نقطة
4- موناكو: 43 نقطة
5- ليل: 41 نقطة