نشكركم على متابعتكم خبر أسعار النفط ترتفع 1% مدفوعة بتفاؤل الطلب بعد بيانات قوية من الصين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 06:59 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدفوعة بتفاؤل السوق حيال الطلب على الوقود بعد صدور بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية في الصين.

وسجل خام برنت زيادة قدرها 76 سنتًا، أو 1%، ليصل إلى 73.57 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 75 سنتًا، أو 1.1%، ليصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل.