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أسعار النفط ترتفع 1% مدفوعة بتفاؤل الطلب بعد بيانات قوية من الصين

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أسعار النفط ترتفع 1% مدفوعة بتفاؤل الطلب بعد بيانات قوية من الصين

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 06:59 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدفوعة بتفاؤل السوق حيال الطلب على الوقود بعد صدور بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية في الصين.

وسجل خام برنت زيادة قدرها 76 سنتًا، أو 1%، ليصل إلى 73.57 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 75 سنتًا، أو 1.1%، ليصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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