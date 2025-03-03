نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (28) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج تابع تولو أروكوداري، مهاجم فريق جينك صدارته لترتيب هدافي الدوري البلجيكي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الثامنة والعشرين… 1- تولو أروكوداري (جينك): 16 هدفاً

2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً

3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 12 هدفاً

4- دان هيامانس (رويال شارلروا): 11 هدفاً

5- بينيتو رامان (ميشيلن): 11 هدفاً

6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً

7- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً

8- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف

9- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف