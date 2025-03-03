اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (28)

0 نشر
0 تبليغ

الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (28)

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (28) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تابع تولو أروكوداري، مهاجم فريق جينك صدارته لترتيب هدافي الدوري البلجيكي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الثامنة والعشرين…

1- تولو أروكوداري (جينك): 16 هدفاً
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً
3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 12 هدفاً
4- دان هيامانس (رويال شارلروا): 11 هدفاً
5- بينيتو رامان (ميشيلن): 11 هدفاً
6- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً
7- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً
8- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف
9- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا