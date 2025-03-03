نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (28)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة…
بيرشكوت × ميشيلن 1-0
ستاندر دو لياج × أندرلخت 0-2
أود لوفين × فيستيرلو 0-0
رويال شارلروا × جينك 1-1
سيركل بروج × رويال أنتويرب 0-0
جينت × كلوب بروج 1-1
سينت ترويدنس × كورتريك 4-2
سانت جيلواز × ديندر 4-1
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 62 نقطة
2- كلوب بروج: 53 نقطة
3- سانت جيلواز: 52 نقطة
4- أندرلخت: 48 نقطة
5- رويال أنتويرب: 45 نقطة