الدوري البلجيكي (28)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه المرحلة…

بيرشكوت × ميشيلن 1-0

ستاندر دو لياج × أندرلخت 0-2

أود لوفين × فيستيرلو 0-0

رويال شارلروا × جينك 1-1

سيركل بروج × رويال أنتويرب 0-0

جينت × كلوب بروج 1-1

سينت ترويدنس × كورتريك 4-2

سانت جيلواز × ديندر 4-1

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 62 نقطة

2- كلوب بروج: 53 نقطة

3- سانت جيلواز: 52 نقطة

4- أندرلخت: 48 نقطة

5- رويال أنتويرب: 45 نقطة