طريقة فعالة لتنظيف مكواة البخار في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 صباحاً - خطوات تنظيف مكواة البخار

تنظيف مكواة البخار يعتبر من الأمور الضرورية للحفاظ على جودتها وكفاءتها في الاستخدام. مع مرور الوقت، تتجمع الرواسب الكلسية والأوساخ على سطح المكواة وعلى فتحات البخار مما قد يؤثر على أدائها. إليك طريقة سهلة وفعالة لتنظيف مكواة البخار باستخدام مواد متوفرة في كل منزل.

المواد اللازمة

خل أبيض

ماء مقطر

قطعة قماش ناعمة

فرشاة صغيرة

الخطوات

التأكد من فصل المكواة: قبل البدء في عملية التنظيف، تأكد من فصل المكواة عن مصدر الكهرباء وتركها لتبرد تمامًا. تحضير محلول التنظيف: امزج أجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء المقطر في وعاء صغير. ملء خزان المياه بالمحلول: باستخدام قمع، املأ خزان المياه في المكواة بمحلول الخل والماء. تشغيل المكواة: شغّل المكواة واضبطها على أعلى درجة حرارة لبدء توليد البخار. دعها تعمل لبضع دقائق للبخار بالخروج من الفتحات وتنظيفها. تنظيف الفتحات: باستخدام فرشاة صغيرة، قم بتنظيف الفتحات لإزالة أي تراكمات أو أوساخ. احرص على القيام بذلك برفق لتجنب إتلاف المكواة. شطف الخزان: بعد الانتهاء من عملية التنظيف، افرغ الخزان واشطفه جيدًا بماء نظيف لإزالة أي بقايا خل. تنظيف السطح الخارجي: استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً لتنظيف سطح المكواة الخارجي لإزالة الأوساخ والبقع.

نصائح إضافية للحفاظ على مكواة البخار

استخدم الماء المقطر دائمًا لتجنب تراكم الرواسب الكلسية.

قم بتنظيف المكواة بانتظام وليس فقط عندما تلاحظ أداءها يتدهور.

احفظ المكواة في مكان جاف بعد كل استخدام لمنع تراكم الرطوبة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة والفعالة، يمكنك الحفاظ على مكواة البخار نظيفة وكفاءة عالية في الأداء لضمان الحصول على ملابس مكوية بجودة عالية وبدون مجهود زائد.