الدوري الألماني (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأحد، منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…

يونيون برلين × هولشتاين كيل 0-1

أوجسبورغ × فرايبورغ 0-0

شتوتغارت × بايرن ميونيخ 1-3

بوخوم × هوفنهايم 0-1

فيردربريمن × فولفسبورغ 1-2

سانت باولي × بوروسيا دورتموند 0-2

هايدنهايم × بوروسيا مونشنغلادباخ 0-3

لايبزيج × ماينز 1-2

آينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن 1-4

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)

1- بايرن ميونيخ: 61 نقطة

2- باير ليفركوزن: 53 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة

4- ماينز: 41 نقطة

5- فرايبورغ: 40 نقطة