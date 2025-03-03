نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الأحد، منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المرحلة…
يونيون برلين × هولشتاين كيل 0-1
أوجسبورغ × فرايبورغ 0-0
شتوتغارت × بايرن ميونيخ 1-3
بوخوم × هوفنهايم 0-1
فيردربريمن × فولفسبورغ 1-2
سانت باولي × بوروسيا دورتموند 0-2
هايدنهايم × بوروسيا مونشنغلادباخ 0-3
لايبزيج × ماينز 1-2
آينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن 1-4
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)
1- بايرن ميونيخ: 61 نقطة
2- باير ليفركوزن: 53 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة
4- ماينز: 41 نقطة
5- فرايبورغ: 40 نقطة