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الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

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الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفرض الإنكليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، سطوته على ترتيب هدافي الدوري الألماني مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم…

1- هاري كين (بايرن ميونيخ): 21 هدفاً
2- باتريك شيك (باير ليفركوزن): 16 هدفاً
3- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): 15 هدفاً
4- جوناثان بوركاردت (ماينز): 14 هدفاً
5- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 14 هدفاً
6- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 14 هدفاً
7- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 13 هدفاً
8- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 11 هدفاً
9-بنيامين سيسكو (لايبزيج): 10 أهداف
10- محمد عمورة (فولفسبورغ): 10 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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