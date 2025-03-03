نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يفرض الإنكليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، سطوته على ترتيب هدافي الدوري الألماني مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم…
1- هاري كين (بايرن ميونيخ): 21 هدفاً
2- باتريك شيك (باير ليفركوزن): 16 هدفاً
3- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): 15 هدفاً
4- جوناثان بوركاردت (ماينز): 14 هدفاً
5- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 14 هدفاً
6- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 14 هدفاً
7- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 13 هدفاً
8- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 11 هدفاً
9-بنيامين سيسكو (لايبزيج): 10 أهداف
10- محمد عمورة (فولفسبورغ): 10 أهداف