الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفرض الإنكليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، سطوته على ترتيب هدافي الدوري الألماني مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم…

1- هاري كين (بايرن ميونيخ): 21 هدفاً

2- باتريك شيك (باير ليفركوزن): 16 هدفاً

3- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): 15 هدفاً

4- جوناثان بوركاردت (ماينز): 14 هدفاً

5- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 14 هدفاً

6- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 14 هدفاً

7- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 13 هدفاً

8- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 11 هدفاً

9-بنيامين سيسكو (لايبزيج): 10 أهداف

10- محمد عمورة (فولفسبورغ): 10 أهداف