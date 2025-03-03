نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الأحد، مواجهات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وبات ترتيب الهدافين على النحو الآتي:
1- سام دالبي (دندي يونايتد): 14 هدفاً
2- دايزن مايدا (سيلتك): 12 هدفاً
3- سيمون موراي (دندي): 11 هدفاً
4- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
5- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 10 أهداف
7- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف
8- ارني انجيلس (سيلتك): 9 أهداف
9- حمزة إغمان (جلاسكو رينجرز): 9 أهداف