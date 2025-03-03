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الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29)

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الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأحد، مواجهات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وبات ترتيب الهدافين على النحو الآتي:

1- سام دالبي (دندي يونايتد): 14 هدفاً
2- دايزن مايدا (سيلتك): 12 هدفاً
3- سيمون موراي (دندي): 11 هدفاً
4- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
5- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً
6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 10 أهداف
7- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف
8- ارني انجيلس (سيلتك): 9 أهداف
9- حمزة إغمان (جلاسكو رينجرز): 9 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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