الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (29)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأحد، مواجهات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وبات ترتيب الهدافين على النحو الآتي:

1- سام دالبي (دندي يونايتد): 14 هدفاً

2- دايزن مايدا (سيلتك): 12 هدفاً

3- سيمون موراي (دندي): 11 هدفاً

4- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً

5- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 11 هدفاً

6- نيكولاس كوهن (سيلتك): 10 أهداف

7- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف

8- ارني انجيلس (سيلتك): 9 أهداف

9- حمزة إغمان (جلاسكو رينجرز): 9 أهداف