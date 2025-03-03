نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (29)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
هيبرنيان × هارتس 2-1
أبردين × دندي يونايتد 2-2
جلاسكو رينجرز × ماذرويل 1-2
دندي بونايتد × سانت جونستون 1-1
روس كاونتي × كيلمارنوك 1-0
سانت ميرين × سيلتك 2- 5
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (29)
1- سيلتك: 75 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 59 نقطة
3- هيبرنيان: 43
4- أبردين: 42 نقطة
5- دندي يونايتد: 41 نقطة