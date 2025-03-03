الدوري الاسكتلندي (29)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

هيبرنيان × هارتس 2-1

أبردين × دندي يونايتد 2-2

جلاسكو رينجرز × ماذرويل 1-2

دندي بونايتد × سانت جونستون 1-1

روس كاونتي × كيلمارنوك 1-0

سانت ميرين × سيلتك 2- 5

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (29)

1- سيلتك: 75 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 59 نقطة

3- هيبرنيان: 43

4- أبردين: 42 نقطة

5- دندي يونايتد: 41 نقطة