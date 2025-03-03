للرياضيين.. هل يضرّ صحتنا تناول البيض نيئاً؟!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 12:52 صباحاً - القيمة الغذائية للبيض

يُعتبر البيض من الأغذية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للرياضيين الذين يحتاجون إلى تغذية متكاملة لتعزيز الأداء الرياضي. يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين D، فيتامين B12، والحديد، والزنك.

فوائد تناول البيض للرياضيين

مصدر ممتاز للبروتين: يساعد البروتين الموجود في البيض في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة.

يساعد البروتين الموجود في البيض في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة. تعزيز الطاقة: يحتوي البيض على دهون صحية تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاطات البدنية المكثفة.

يحتوي البيض على دهون صحية تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاطات البدنية المكثفة. المساهمة في فعالية التمارين: الفيتامينات والمعادن الموجودة في البيض تعزز من وظائف الجسم وتزيد من فعالية التمارين الرياضية.

البيض النيء: هل هو آمن؟

بالرغم من فوائد البيض المتعددة، إلا أن تناول البيض النيء قد يثير بعض القلق بسبب احتمالية التلوث بالبكتيريا مثل السالمونيلا. هذه البكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، الذي يكون له آثار صحية خطيرة خاصة لأولئك الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف.

احتمالية التسمم الغذائي

تناول البيض النيء يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي بسبب وجود بكتيريا السالمونيلا. من الضروري حفظ البيض في درجة حرارة مناسبة وتجنب استهلاكه نيئًا للتقليل من مخاطر العدوى.

الاعتبارات الصحية للرياضيين

للحصول على أقصى فائدة من البيض دون المخاطرة بالصحة:

الطهي الجيد: يُفضل طهي البيض جيدًا لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

يُفضل طهي البيض جيدًا لتجنب أي مخاطر صحية محتملة. اختيار البيض العضوي: يساعد في تقليل احتمالية التعرض للبكتيريا والمواد الكيميائية الضارة.

يساعد في تقليل احتمالية التعرض للبكتيريا والمواد الكيميائية الضارة. التوازن الغذائي: التنويع في النظام الغذائي مهم للحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة للرياضيين.

بالتالي، من المهم توخي الحذر عند تناول البيض النيء والاهتمام بالطريقة التي يتم بها تحضير البيض لضمان الحصول على أقصى فائدة صحية وأقل مخاطر صحية.