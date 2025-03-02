مكسيم خليل يكشف أسرار خروجه من سوريا في مقابلة مع “بتوقيت دمشق”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 11:00 مساءً - في مقابلة حصرية على برنامج “بتوقيت دمشق” مع الإعلامي حسين الشيخ عبر قناة الحدث، خرج الفنان السوري مكسيم خليل عن صمته، كاشفًا تفاصيل المضايقات والتهديدات التي تعرض لها بسبب مواقفه السياسية.

تحدث خليل لأول مرة عن الضغوط التي مورست عليه من قبل شخصيات نافذة في النظام السوري، وصلت إلى حد تهديد سلامة أطفاله لإجباره على التراجع عن مواقفه. كما كشف عن طلب وصل إليه من أحد أفراد عائلة مخلوف، يقضي بإرسال فاكس اعتذار إلى مكتب بشار الأسد مقابل السماح له بالبقاء في البلاد، وهو ما رفضه تمامًا.

كما تناول الفنان تفاصيل خروجه من سوريا، بعد تلقيه تهديدات مباشرة، موضحًا أنه اضطر لاتخاذ قرارات مصيرية في واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ البلاد.

المقابلة أحدثت ضجة كبيرة، حيث تفاعل الجمهور مع تصريحات خليل التي أظهرت جانبًا جديدًا من معاناته الشخصية، وأكدت مواقفه الثابتة تجاه الأحداث في سوريا.

لمتابعة المقابلة الكاملة، يمكنكم مشاهدتها عبر قناة مزيج على يوتيوب وقناة الحدث.