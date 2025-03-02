مقبلات رمضان جاهزة في دقائق: 5 وصفات للتفريز توفر وقتك في الأسبوع الأول

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 11:00 مساءً - مع قدوم شهر رمضان، تبدأ ربات البيوت في التحضير لوجبات الإفطار المتنوعة. لتوفير الوقت والجهد، خاصة في الأسبوع الأول من رمضان، يمكن تحضير بعض المقبلات وتفريزها مسبقًا. إليك 5 أفكار لمقبلات لذيذة وسهلة التحضير والتفريز.

5 وصفات مقبلات رمضانية للتفريز:

السمبوسة المحشية:

الحشوة: لحم مفروم معصج، جبن، أو سبانخ.

الطريقة: تحضير الحشوة، حشو السمبوسة، رصها في صينية، تجميدها، ثم حفظها في أكياس محكمة الغلق.

كرات البطاطس المحشية:

الحشوة: جبن أو لحم مفروم.

الطريقة: سلق وهرس البطاطس، إضافة التوابل، حشوها، تشكيلها كرات، تغليفها بالبقسماط، تجميدها.

أصابع الجبنة المقرمشة:

الجبن: موزاريلا أو شيدر.

الطريقة: تقطيع الجبن، تغليفه بالدقيق، البيض، البقسماط، رصه في الفريزر، ثم حفظه في أكياس.

الفطائر المحشية:

الحشوة: جبن، لحم مفروم، أو دجاج.

الطريقة: تحضير العجينة، حشوها، تشكيلها، تركها لتختمر، تجميدها، ثم خبزها مباشرة أو بعد فك التجميد.

كفتة البطاطس والخضار:

الخضار: بطاطس، جزر، بصل.

الطريقة: بشر الخضار، إضافة التوابل، تشكيلها، تجميدها، ثم قليها أو خبزها.

نصائح للتفريز:

تبريد الحشوات تمامًا قبل الاستخدام.

التأكد من إغلاق أكياس التخزين بإحكام لمنع دخول الهواء.

كتابة تاريخ التحضير على الأكياس لمعرفة مدة الصلاحية.

قلي المقبلات المجمدة مباشرة للحصول على أفضل النتائج.

هذا وبتجهيز هذه المقبلات مسبقًا، يمكنكِ توفير الوقت والجهد خلال شهر رمضان والاستمتاع بوجبات إفطار شهية ومتنوعة.