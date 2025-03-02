خلاف فيفي عبده وحسن عسيري يشعل السوشيال ميديا: “أنت كلك مش عاجبني”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 11:00 مساءً - تسبب رد فعل الفنانة فيفي عبده العفوي في خلاف حاد مع الإعلامي حسن عسيري خلال برنامج “بروود كاست مع حسن عسيري”. حيث انفعلت فيفي عبده على عسيري بعد سؤاله عن دورها في مسلسل “العتاولة 2” الذي يعرض حاليًا في رمضان 2025.

تفاصيل الخلاف بين فيفي عبده وحسن عسيري

بدأ الخلاف عندما رفضت فيفي عبده الكشف عن تفاصيل دورها في المسلسل، واكتفت بالقول إنها ضيفة شرف. ورد عسيري بسؤال استفزازي: “كومبارس يعني عاملة مشهد مشهدين؟”، مما أثار غضب فيفي عبده التي ردت قائلة: “أنت راجل متخلف ومش عايش في الدنيا أكيد”.

حاول عسيري تهدئة الموقف وطلب من المخرج حذف ما قالته في المونتاج، لكن فيفي عبده اعترضت قائلة: “أنت تتكلم براحتك وأنا لما أتكلم تقول شيلها؟”، ثم اختتمت حديثها بعفويتها المعهودة: “أنت كلك مش عاجبني”.

فيفي عبده في “العتاولة 2”

تشارك فيفي عبده في مسلسل “العتاولة 2” الذي يعرض في رمضان 2025، ويضم نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، وباسم سمرة. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

عودة فيفي عبده لدراما رمضان

تعود فيفي عبده للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب عامين، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “شغل في العالي” الذي عرض في رمضان 2022.

قصة مسلسل “العتاولة”

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي حول شقيقين يمتهنان السرقة والنصب، وتتغير حياة أحدهما بعد وقوعه في حب فتاة تحاول إبعاده عن عالم الجريمة.