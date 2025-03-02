الأوسكار 2025: “Emilia Pérez” يتصدر الترشيحات وحفل استثنائي بدون عروض غنائية حية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 11:00 مساءً - مع اقتراب حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، تتجه الأنظار نحو فيلم “Emilia Pérez” الذي يتصدر قائمة المرشحين بـ 13 ترشيحًا. إليك كل ما تحتاج معرفته عن ترشيحات الأوسكار 2025 والتغييرات التي طرأت على الحفل.

“Emilia Pérez” يكتسح ترشيحات الأوسكار 2025:

يتصدر فيلم “Emilia Pérez” قائمة المرشحين بـ 13 ترشيحًا، مما يجعله الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل فيلم.

يليه في القائمة أفلام “The Brutalist” و”Wicked” بـ 10 ترشيحات لكل منهما.

تشتمل قائمة أفضل فيلم على أفلام “A Complete Unknown” و”Conclave” و”Anora” و”Dune: Part Two” و”I’m Still Here” و”Nickel Boys” و”The Substance”.

الأوسكار 2025 بدون عروض غنائية حية:

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن تغييرات في الحفل، حيث لن يتم تقديم عروض حية للأغاني المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية.

سيتم التركيز على مؤلفي الأغاني وقصصهم بدلاً من العروض الحية.

يرجع هذا التغيير بسبب حرائق لوس أنجلوس، وأيضاً بسبب رغبة الاكاديمية في التركيز بشكل أكبر على مؤلفي الأغاني.

تغييرات في جدول الأوسكار بسبب حرائق لوس أنجلوس:

تم تمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى 17 يناير.

تم الإعلان عن الترشيحات النهائية في 23 يناير.