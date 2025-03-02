التعادل يحسم مواجهة ديبورتيفو ألافيس وريال مايوركا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:59 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة ريال مايوركا ونظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

هدف ريال مايوركا سجله تاكوما أسانو (د9)، فيما سجل هدف ديبورتيفو ألافيس، إنريكي كيكي (د68).

بهذه النتيجة، رفع ريال مايوركا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، وأصبح رصيد ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة في المركز 18.