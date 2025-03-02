بيولي: رونالدو ليس مصاباً بشكل خطير .. ومباراة الاستقلال لن تكون سهلة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:59 مساءً - تحدث الإيطالي، ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، عن مواجهة الاستقلال الإيراني، غداً الاثنين، في ذهاب دور ال-16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قال بيولي: “مباراة الغد لن تكون سهلة، نحن ندرك ذلك جيداً، لكننا حاولنا التحضير لها بأفضل طريقة، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين”.

وأضاف: “وصلنا إلى إيران للتو، وتوجهنا مباشرة إلى الملعب، نحن نعاني من ضغط كبير في جدول المباريات.. في مواجهتنا الأخيرة أمام بيرسبوليس، لم نحصل على فرصة للتدرب على ملعب آزادي، لكننا سنجري اليوم تمريناً خفيفاً”.

وعن غياب رونالدو، أوضح بيولي: “استبعاده جاء بسبب معاناته من إجهاد بدني، لكنه ليس مصاباً بشكل خطير.. فضّلنا عدم المخاطرة به وإراحته”.

وعن ساديو ماني، أتم: “لن أغامر بإشراكه، وحتى الآن لم يتم حسم موقفه النهائي”.