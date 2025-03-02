هانزي فليك: نسير بشكل جيد في كل البطولات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:59 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن طبيعة المنافسة في الدوري الإسباني بعد الفوز الذي حققه فريقه، مساء اليوم، على ريال سوسيداد، بنتيجة 4-0، في الجولة 26..

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد، ونقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الأمور قد تتغير بسرعة كبيرة، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحافظ على تركيزنا”.

وأضاف: “لا يزال الطريق طويلاً أمامنا في الدوري الإسباني والكأس ودوري أبطال أوروبا، لكننا نكافح دائماً من أجل الفوز بجميع الألقاب، نحن في الوضع الذي نحن فيه ونريد أن نقاتل”.

وأكمل: “أنظر دائماً إلى المباراة التالية، ولا أنظر أبعد من ذلك، ليس لدي أي خطط أخرى، نحن المتصدرون، ونركز الآن على بنفيكا، ثم مباراة يوم السبت (أمام أوساسونا)”.

وعن الفوز اليوم وما إذا كان جيداً للتطلع لمواجهة الأربعاء أمام بنفيكا في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أشار: “سنرى ذلك يوم الأربعاء، لا أستطيع توقع ذلك، صحيح أن هناك أشياء ساعدتنا اليوم، مثل البطاقة الحمراء والهدف المبكر”.

وتابع: “لقد تمكنا من تغيير كوبارسي، رافينيا، بيدري، ولكن سنرى ما سيحدث لأن بنفيكا كان لديه أسبوع للتحضير للمباراة ولن يكون لدينا الكثير من الوقت”.

واستطرد بشأن سلسلة اللاهزيمة: “أعتقد أنني قلت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ضد أتلتيكو مدريد أننا لعبنا بشكل جيد وإذا فعلنا ذلك سيكون لدينا فرصة، نحن نسير بشكل جيد، سنرى كيف ستسير الأمور”.

وعن مكافحة لامين يامال لتسجيل الأهداف، أتم فليك: “لكنه يقوم بالكثير من التمريرات، إنه أمر طبيعي، لأنه يحاول أشياء جديدة، ويحاول، ولكن منافسيه أيضاً يقومون بعملهم، لامين على الطريق الصحيح، لا يهم من يسجل، المهم هو الفريق الذي يسجل”.