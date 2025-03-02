رمضان صحي أم سريع؟ خطر «المُفرزنات» على مائدتك وكيف تتجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 10:51 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

مع دخولنا شهر رمضان المبارك، يلجأ الكثيرون إلى استخدام الأطعمة المُجمدة أو «المُفرزنات» لتسهيل تحضير الوجبات اليومية في هذا الشهر الكريم. ومع أن هذه الأطعمة توفر الوقت والجهد، إلا أن الاعتماد المفرط عليها قد يحمل مخاطر صحية لا يُستهان بها. في هذا المقال، سنناقش أضرار الإفراط في تناول الأطعمة المُجمدة ونقدم حلولاً بديلة لضمان صحة أفضل خلال رمضان.

مخاطر الاعتماد على الأطعمة المُجمدة:

1. نقص القيمة الغذائية: تفقد الأطعمة المُجمدة جزءاً كبيراً من قيمتها الغذائية بسبب عمليات التصنيع والتخزين الطويلة.

2. ارتفاع نسبة الصوديوم: تحتوي العديد من الأطعمة المُجمدة على نسبة عالية من الصوديوم لحفظها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب.

3. الإضافات الكيميائية: تُضاف مواد حافظة وملونات صناعية إلى الأطعمة المُجمدة، والتي قد تسبب مشاكل صحية على المدى الطويل.

4. قلة التنوع الغذائي: الاعتماد على المُفرزنات يحد من تنوع الأطعمة الطازجة التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

حلول بديلة:

1. الاعتماد على الأطعمة الطازجة: يُفضل استخدام الخضروات والفواكه الطازجة في تحضير الوجبات لضمان الحصول على العناصر الغذائية الكاملة.

2. التخطيط المسبق للوجبات: يمكن تحضير بعض الأطعمة مسبقاً وتجميدها في المنزل بطريقة صحية، مع تقليل استخدام المواد الحافظة.

3. تقليل استخدام الملح: عند تحضير الوجبات، يُفضل استخدام كميات قليلة من الملح واستبداله بالأعشاب والتوابل الطبيعية.

4. تنويع الوجبات: الحرص على تقديم وجبات متنوعة تشمل البروتينات، الكربوهيدرات، والدهون الصحية لضمان تغذية متوازنة