نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (27): ميلان في مهمة صعبة أمام لاتسيو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق تورينو في ضيافة مونزا، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.
اليوم أيضاً، وعند الساعة 17:00 يلتقي بولونيا مع كالياري، وجنوى مع إمبولي، ويلعب روما مع كومو الساعة 20:00، وميلان مع لاتسيو الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (27)
فيورنتينا × ليتشي 1-0
أتلانتا × فينيزيا 0-0
نابولي × إنتر ميلان 1-1
أودونيزي × بارما 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- إنتر ميلان: 58 نقطة
2- نابولي: 57 نقطة
3- أتلانتا: 55 نقطة
4- جوفنتوس: 49 نقطة
5- لاتسيو: 47 نقطة