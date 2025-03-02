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الدوري الإيطالي (27): ميلان في مهمة صعبة أمام لاتسيو

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الدوري الإيطالي (27): ميلان في مهمة صعبة أمام لاتسيو

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق تورينو في ضيافة مونزا، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وعند الساعة 17:00 يلتقي بولونيا مع كالياري، وجنوى مع إمبولي، ويلعب روما مع كومو الساعة 20:00، وميلان مع لاتسيو الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (27)
فيورنتينا × ليتشي 1-0
أتلانتا × فينيزيا 0-0
نابولي × إنتر ميلان 1-1
أودونيزي × بارما 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- إنتر ميلان: 58 نقطة
2- نابولي: 57 نقطة
3- أتلانتا: 55 نقطة
4- جوفنتوس: 49 نقطة
5- لاتسيو: 47 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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