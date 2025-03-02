الدوري الإيطالي (27): ميلان في مهمة صعبة أمام لاتسيو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق تورينو في ضيافة مونزا، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وعند الساعة 17:00 يلتقي بولونيا مع كالياري، وجنوى مع إمبولي، ويلعب روما مع كومو الساعة 20:00، وميلان مع لاتسيو الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (27)

فيورنتينا × ليتشي 1-0

أتلانتا × فينيزيا 0-0

نابولي × إنتر ميلان 1-1

أودونيزي × بارما 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- إنتر ميلان: 58 نقطة

2- نابولي: 57 نقطة

3- أتلانتا: 55 نقطة

4- جوفنتوس: 49 نقطة

5- لاتسيو: 47 نقطة