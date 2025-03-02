الدوري الألماني (24): أوجسبورغ يستضيف فرايبورغ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتان في ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب يونيون برلين مع هولشتاين كيل الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأوجسبورغ مع فرايبورغ الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

شتوتغارت × بايرن ميونيخ 1-3

بوخوم × هوفنهايم 0-1

فيردربريمن × فولفسبورغ 1-2

سانت باولي × بوروسيا دورتموند 0-2

هايدنهايم × بوروسيا مونشنغلادباخ 0-3

لايبزيج × ماينز 1-2

آينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن 1-4

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 61 نقطة

2- باير ليفركوزن: 53 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة

4- ماينز: 41 نقطة

5- فرايبورغ: 39 نقطة