نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (24): أوجسبورغ يستضيف فرايبورغ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتان في ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب يونيون برلين مع هولشتاين كيل الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأوجسبورغ مع فرايبورغ الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
شتوتغارت × بايرن ميونيخ 1-3
بوخوم × هوفنهايم 0-1
فيردربريمن × فولفسبورغ 1-2
سانت باولي × بوروسيا دورتموند 0-2
هايدنهايم × بوروسيا مونشنغلادباخ 0-3
لايبزيج × ماينز 1-2
آينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن 1-4
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 61 نقطة
2- باير ليفركوزن: 53 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة
4- ماينز: 41 نقطة
5- فرايبورغ: 39 نقطة