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الدوري الإسباني (26): برشلونة في اختبار سوسيداد

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الدوري الإسباني (26): برشلونة في اختبار سوسيداد

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستمر اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي ليجانيس مع خيتافي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبرشلونة مع ريال سوسيداد الساعة 18:15، وريال مايوركا مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 20:30، وأوساسونا مع فالنسيا الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (26)
بلد الوليد × لاس بالماس 1-1
جيرونا × سيلتافيغو 2-2
رايو فاليكانو × إشبيلية 1-1
ريال بيتيس × ريال مدريد 2-1
أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة
2- برشلونة: 54 نقطة
3- ريال مدريد: 54 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
5- فياريال: 44 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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