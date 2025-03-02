نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (26): برشلونة في اختبار سوسيداد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستمر اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي ليجانيس مع خيتافي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبرشلونة مع ريال سوسيداد الساعة 18:15، وريال مايوركا مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 20:30، وأوساسونا مع فالنسيا الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة (26)
بلد الوليد × لاس بالماس 1-1
جيرونا × سيلتافيغو 2-2
رايو فاليكانو × إشبيلية 1-1
ريال بيتيس × ريال مدريد 2-1
أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة
2- برشلونة: 54 نقطة
3- ريال مدريد: 54 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
5- فياريال: 44 نقطة