الدوري الإسباني (26): برشلونة في اختبار سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستمر اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي ليجانيس مع خيتافي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبرشلونة مع ريال سوسيداد الساعة 18:15، وريال مايوركا مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 20:30، وأوساسونا مع فالنسيا الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

بلد الوليد × لاس بالماس 1-1

جيرونا × سيلتافيغو 2-2

رايو فاليكانو × إشبيلية 1-1

ريال بيتيس × ريال مدريد 2-1

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة

2- برشلونة: 54 نقطة

3- ريال مدريد: 54 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة

5- فياريال: 44 نقطة