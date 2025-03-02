لسفرة رمضانية شهية.. حضروا أطيب وصفة للمحاشي باللحمة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:54 صباحاً - وصفة شهية لتحضير المحاشي باللحمة

تعتبر المحاشي باللحمة من الأطباق التقليدية التي تعبق بالنكهات اللذيذة وتعد إضافة مثالية على السفرة الرمضانية. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير وصفة المحاشي باللحمة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات المطلوبة

كيلو من الكوسا أو الباذنجان (حسب الرغبة) مفرغ من الداخل

نصف كيلو لحمة مفرومة

كوب من الأرز المصري

بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملح وفلفل حسب الرغبة

زيت نباتي للطهي

طريقة التحضير

في مقلاة عميقة، نسخن الزيت على نار متوسطة ونضيف البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبياً. نضيف اللحمة المفرومة إلى البصل ونقلب جيداً حتى تنضج وتصبح بنية اللون. نضيف الثوم المهروس، معجون الطماطم، البهارات، القرفة، الملح والفلفل، ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس. نضيف الأرز إلى الخليط ونقلب لمدة دقيقتين. نبدأ بحشو الكوسا أو الباذنجان بخليط اللحمة والأرز، مع الحرص على عدم ملئها بالكامل حتى يتمدد الأرز أثناء الطهي. نرتب المحاشي في القدر، ونغمرها بالماء المغلي حتى تغطى بالكامل. نتركها تغلي على نار متوسطة لمدة ساعة تقريباً حتى تنضج المحاشي ويصبح الأرز طرياً. نقدم المحاشي ساخنة بجانب اللبن أو السلطة، أو أي مقبلات تفضلونها.

نتمنى لكم شهية طيبة وسفرة عامرة في الشهر الفضيل مع هذه الوصفة الشهية والمحبوبة للجميع!