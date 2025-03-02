ميتا تعلن عن إطلاق تطبيق Meta AI المستقل لتعزيز منافستها في عالم الذكاء الاصطناعي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 09:54 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تستعد شركة ميتا لإطلاق تطبيق مستقل لمساعدها الذكي Meta AI، وفقًا لتقارير حديثة نشرتها وكالة CNBC الإخبارية. يأتي هذا الإطلاق في إطار المنافسة الشرسة بين الشركات التكنولوجية الكبرى لتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للمستخدمين. ومن المتوقع أن يتم إطلاق التطبيق الجديد خلال الربع الثاني من هذا العام، لينضم إلى قائمة التطبيقات المستقلة الأخرى مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من جوجل، وCopilot من مايكروسوفت.

يُذكر أن ميتا قد أدمجت مساعدها الذكي بالفعل في منصاتها الشهيرة مثل فيسبوك وإنستاجرام وماسنجر وواتساب. ومع ذلك، فإن إطلاق تطبيق مستقل سيمكن الشركة من الوصول إلى جمهور أوسع خارج نطاق منصاتها الحالية. وسيقدم التطبيق مزايا متنوعة تشمل الإجابة عن الأسئلة، وتوليد الصور وتحريرها، بالإضافة إلى تقديم توصيات مخصصة باستخدام ميزة “الذاكرة” التي تم دمجها حديثًا.

في سياق متصل، بدأت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك أيضًا في إطلاق تطبيق مستقل لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Grok، والذي يعمل على أنظمة iOS وأندرويد. هذه الخطوة تعكس التوجه المتزايد نحو تقديم حلول ذكاء اصطناعي مستقلة تلبي احتياجات المستخدمين بشكل مباشر.

من جهة أخرى، علق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بسخرية على تقرير CNBC عبر منصة إكس، حيث كتب: “حسنًا، ربما سنطلق تطبيقًا اجتماعيًا أيضًا”. بينما امتنعت ميتا عن التعليق على هذه التقارير.

تأتي هذه الخطوة في إطار استثمارات ميتا الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، عن خطط لضخ ما يصل إلى 65 مليار دولار لدعم طموحات الشركة في هذا المجال. كما تستعد ميتا لعقد حدث خاص بالذكاء الاصطناعي في 29 أبريل، حيث ستكشف عن المزيد من التطورات والابتكارات في هذا القطاع.

إطلاق تطبيق Meta AI المستقل يُعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية ميتا لتوسيع نطاق تأثيرها في عالم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز موقعها التنافسي أمام عمالقة التكنولوجيا الأخرى.