الدوري البلجيكي (28): أندرلخت ضيفاً على ستاندر دو لياج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلعب بيرشكوت مع ميشيلن الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستاندر دو لياج مع أندرلخت الساعة 20:30، وأود لوفين مع فيستيرلو الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في الجولة (28)

رويال شارلروا × جينك 1-1

سيركل بروج × رويال أنتويرب 0-0

جينت × كلوب بروج 1-1

سينت ترويدنس × كورتريك 4-2

سانت جيلواز × ديندر 4-1

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 62 نقطة

2- كلوب بروج: 53 نقطة

3- سانت جيلواز: 52 نقطة

4- أندرلخت: 45 نقطة

5- رويال أنتويرب: 45 نقطة