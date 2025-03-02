نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (28): أندرلخت ضيفاً على ستاندر دو لياج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلعب بيرشكوت مع ميشيلن الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستاندر دو لياج مع أندرلخت الساعة 20:30، وأود لوفين مع فيستيرلو الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في الجولة (28)
رويال شارلروا × جينك 1-1
سيركل بروج × رويال أنتويرب 0-0
جينت × كلوب بروج 1-1
سينت ترويدنس × كورتريك 4-2
سانت جيلواز × ديندر 4-1
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 62 نقطة
2- كلوب بروج: 53 نقطة
3- سانت جيلواز: 52 نقطة
4- أندرلخت: 45 نقطة
5- رويال أنتويرب: 45 نقطة