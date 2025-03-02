أطعمة نيئة قد تهدد حياتك.. لا تأكلها دون طهي!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 08:57 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تعتبر بعض الأطعمة مغذية وصحية عند تناولها بعد الطهي، لكنها قد تتحول إلى خطر حقيقي على الصحة إذا تم تناولها نيئة. وفقاً لتقارير صحية وخبراء التغذية، هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنب تناولها نيئة بسبب احتوائها على سموم أو بكتيريا ضارة قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

من بين هذه الأطعمة، تأتي البطاطس في المقدمة. تحتوي البطاطس النيئة على مركب يسمى “سولانين”، والذي قد يسبب اضطرابات هضمية وحتى أعراض تسمم إذا تم تناوله بكميات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تعد الفاصوليا الحمراء النيئة من الأطعمة الخطيرة، حيث تحتوي على مادة “فيتوهيماجلوتينين” التي قد تؤدي إلى اضطرابات معوية شديدة.

اللحوم والدواجن النيئة أيضاً تشكل خطراً كبيراً بسبب احتمالية احتوائها على بكتيريا مثل السالمونيلا والإيشيريشيا كولاي، والتي قد تسبب التسمم الغذائي. كما أن البيض النيء، رغم شعبيته في بعض الأطباق، قد يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، مما يجعله غير آمن للأكل دون طهي.

من جهة أخرى، يمكن للطهي أن يعزز من القيمة الغذائية لبعض الأطعمة ويجعلها أكثر أماناً للاستهلاك. على سبيل المثال، طهي الطماطم يزيد من امتصاص الجسم لمادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يحمي من الأمراض. كما أن طهي السبانخ يساعد على تحسين امتصاص الحديد والكالسيوم.

في النهاية، يعد الطهي وسيلة فعالة لحماية صحتك من المخاطر المحتملة للأطعمة النيئة. لذلك، تأكد من طهي الأطعمة بشكل جيد قبل تناولها، وتجنب المخاطرة بصحتك بتناولها نيئة.