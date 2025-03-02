وفاة ثاني حالة إصابة بفيروس “إيبولا” في أوغندا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 08:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

سجلت منظمة الصحة العالمية، ثاني حالة وفاة بفيروس “إيبولا” في أوغندا، بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وبحسب “وام”، فإن الطفل كان يخضع للعلاج في منشأة الإحالة الرئيسية بالعاصمة كامبالا، وتوفي يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن فرق الاستجابة تعمل على تعزيز إجراءات المراقبة وتتبع المخالطين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.