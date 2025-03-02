الدوري البرتغالي (24): موريرينسي يستقبل إستريلا أمادورا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، أربع مباريات لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، حيث يلعب موريرينسي مع إستريلا أمادورا الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبوافيستا مع سانتا كلارا بنفس التوقيت، وفارينزي مع إي في أس فوتبول الساعة 21:00، وريو آفي مع سبورتينغ براغا، الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

ناسيونال ماديرا × فاماليكاو 2-1

أروكا × بورتو 0-2

فيتوريا غيماريش × كاسابيا 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 53 نقطة

2- بنفيكا: 53 نقطة

3- بورتو: 50 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة

5- سانتا كلارا: 39 نقطة