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الدوري البرتغالي (24): موريرينسي يستقبل إستريلا أمادورا

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الدوري البرتغالي (24): موريرينسي يستقبل إستريلا أمادورا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، أربع مباريات لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، حيث يلعب موريرينسي مع إستريلا أمادورا الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبوافيستا مع سانتا كلارا بنفس التوقيت، وفارينزي مع إي في أس فوتبول الساعة 21:00، وريو آفي مع سبورتينغ براغا، الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في الجولة (24)
ناسيونال ماديرا × فاماليكاو 2-1
أروكا × بورتو 0-2
فيتوريا غيماريش × كاسابيا 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 53 نقطة
2- بنفيكا: 53 نقطة
3- بورتو: 50 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة
5- سانتا كلارا: 39 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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