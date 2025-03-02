نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (24): موريرينسي يستقبل إستريلا أمادورا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الأحد، أربع مباريات لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، حيث يلعب موريرينسي مع إستريلا أمادورا الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبوافيستا مع سانتا كلارا بنفس التوقيت، وفارينزي مع إي في أس فوتبول الساعة 21:00، وريو آفي مع سبورتينغ براغا، الساعة 23:30.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
ناسيونال ماديرا × فاماليكاو 2-1
أروكا × بورتو 0-2
فيتوريا غيماريش × كاسابيا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 53 نقطة
2- بنفيكا: 53 نقطة
3- بورتو: 50 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة
5- سانتا كلارا: 39 نقطة