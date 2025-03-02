الدوري السويسري (26): لوغانو يستضيف زيوريخ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، لوغانو مع زيوريخ الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وجراسهوبرز مع يونج بويز الساعة 18:30، ويافردون مع لوزيرن بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

بازل × سيون 2-0

وينترثور × سانت جالين 4-0

لوزان × سيرفيت 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- بازل: 45 نقطة

2- سيرفيت: 45 نقطة

3- لوغانو: 42 نقطة

4- لوزيرن: 42 نقطة

5- لوزان: 37 نقطة

6- يونج بويز: 37 نقطة