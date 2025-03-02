اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري السويسري (26): لوغانو يستضيف زيوريخ

0 نشر
0 تبليغ

الدوري السويسري (26): لوغانو يستضيف زيوريخ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (26): لوغانو يستضيف زيوريخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، لوغانو مع زيوريخ الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وجراسهوبرز مع يونج بويز الساعة 18:30، ويافردون مع لوزيرن بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (26)
بازل × سيون 2-0
وينترثور × سانت جالين 4-0
لوزان × سيرفيت 0-1

ترتيب فرق المقدمة
1- بازل: 45 نقطة
2- سيرفيت: 45 نقطة
3- لوغانو: 42 نقطة
4- لوزيرن: 42 نقطة
5- لوزان: 37 نقطة
6- يونج بويز: 37 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا