نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (26): لوغانو يستضيف زيوريخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، لوغانو مع زيوريخ الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وجراسهوبرز مع يونج بويز الساعة 18:30، ويافردون مع لوزيرن بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (26)
بازل × سيون 2-0
وينترثور × سانت جالين 4-0
لوزان × سيرفيت 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- بازل: 45 نقطة
2- سيرفيت: 45 نقطة
3- لوغانو: 42 نقطة
4- لوزيرن: 42 نقطة
5- لوزان: 37 نقطة
6- يونج بويز: 37 نقطة