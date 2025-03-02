متى يصبح السكر خطراً يُهدد حيانا؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - فهم مستويات السكر وتأثيرها على الصحة

للعديد من الأشخاص، يُعتبر السكر جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي اليومي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: متى يمكن أن يُصبح السكر خطراً يُهدد حياتنا؟ تكمن الإجابة في فهم مستويات السكر في الجسم وتأثيرها على صحتنا العامة.

ما هو السكر وكيف يتم هضمه في الجسم؟

السكر هو نوع من الكربوهيدرات التي تُستخدم كمصدر أساسي للطاقة. عندما نستهلك الأطعمة التي تحتوي على السكر، يقوم الجسم بتفكيكها إلى جلوكوز، والذي يُستخدم لتغذية الخلايا.

الأضرار المحتملة للاستهلاك المفرط للسكر

عندما يتجاوز استهلاك السكر الحدود الموصى بها، قد يُشكل ذلك خطرًا على الصحة. وفيما يلي بعض الأضرار المحتملة للاستهلاك الزائد للسكر:

الزيادة في الوزن والسمنة

زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

مشاكل الأسنان وتسوسها

زيادة خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية

مشاكل في البشرة مثل حب الشباب

كيفية تحقيق التوازن في استهلاك السكر

من المهم التوازن في تناول السكر لتجنب التأثيرات السلبية على الصحة العامة. يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتحقيق ذلك:

اختيار الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه بدلاً من الحلوى المصنعة

التحقق دائمًا من الملصقات الغذائية لاكتشاف السكر المضاف

تجنب المشروبات الغازية المحلاة والحد من استهلاك العصائر المعلبة

البحث عن بدائل طبيعية للسكر مثل العسل أو شراب القيقب باعتدال

الخلاصة

على الرغم من أن السكر يُعتبر ضرورياً لإمداد الجسم بالطاقة، فإن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. من خلال اتباع نظام غذائي متوازن والتحكم في تناول السكر، يمكن الحفاظ على صحتك وتقليل المخاطر المرتبطة بالسكر.