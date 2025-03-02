الدوري الروسي (19): روستوف يلاقي دينامو موسكو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم، حيث يلتقي خيمكي مع فاكيل الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسبارتاك موسكو مع أورنبورغ الساعة 16:30، وروستوف مع دينامو موسكو الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

أف كى ماخاتشكالا × لوكوموتيف موسكو 1-1

نيجني نوفغورود × آكرون تولياتي 2-1

زينيت سانت بطرسبرغ × سيسكا موسكو 0-0

أخمات غروزني × روبين كازان 2-1

كراسنودار × كريليا سوفيتوف سامارا 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- زينيت سانت بطرسبرغ: 40 نقطة

2- كراسنودار: 40 نقطة

3- سبارتاك موسكو: 37 نقطة

4- لوكوموتيف موسكو: 36 نقطة

5- دينامو موسكو: 35 نقطة