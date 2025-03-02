نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الروسي (19): روستوف يلاقي دينامو موسكو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم، حيث يلتقي خيمكي مع فاكيل الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسبارتاك موسكو مع أورنبورغ الساعة 16:30، وروستوف مع دينامو موسكو الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
أف كى ماخاتشكالا × لوكوموتيف موسكو 1-1
نيجني نوفغورود × آكرون تولياتي 2-1
زينيت سانت بطرسبرغ × سيسكا موسكو 0-0
أخمات غروزني × روبين كازان 2-1
كراسنودار × كريليا سوفيتوف سامارا 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- زينيت سانت بطرسبرغ: 40 نقطة
2- كراسنودار: 40 نقطة
3- سبارتاك موسكو: 37 نقطة
4- لوكوموتيف موسكو: 36 نقطة
5- دينامو موسكو: 35 نقطة