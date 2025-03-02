نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (29): أبردين يستقبل دندي يونايتد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، حيث يلعب هيبرنيان مع هارتس، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأبردين مع دندي يونايتد الساعة 18:00.
النتائج المسجلة في الجولة (29)
جلاسكو رينجرز × ماذرويل 1-2
دندي بونايتد × سانت جونستون 1-1
روس كاونتي × كيلمارنوك 1-0
سانت ميرين × سيلتك 2- 5
ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 75 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 59 نقطة
3- أبردين: 41 نقطة
4- هيبرنيان: 40 نقطة
5- دندي يونايتد: 40 نقطة