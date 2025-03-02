الدوري الاسكتلندي (29): أبردين يستقبل دندي يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، حيث يلعب هيبرنيان مع هارتس، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأبردين مع دندي يونايتد الساعة 18:00.

النتائج المسجلة في الجولة (29)

جلاسكو رينجرز × ماذرويل 1-2

دندي بونايتد × سانت جونستون 1-1

روس كاونتي × كيلمارنوك 1-0

سانت ميرين × سيلتك 2- 5

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 75 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 59 نقطة

3- أبردين: 41 نقطة

4- هيبرنيان: 40 نقطة

5- دندي يونايتد: 40 نقطة