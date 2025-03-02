نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي (20): سالزبورغ يواجه شتورم غراتس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة العشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلعب أوستريا كلاغنفورت مع لاسك لينز الساعة 16:30، وبنفس التوقيت يلتقي لينز مع تيرول، وريد بول سالزبورغ مع شتورم غراتس الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
إي كي جراتزر × أوستريا فيينا 1-2
رابيد فيينا × ألتاخ 5-0
هارتبيرغ × وولفسبيرجر 0-3
ترتيب فرق المقدمة
1- شتورم غراتس: 40 نقطة
2- أوستريا فيينا: 40 نقطة
3- وولفسبيرجر: 36 نقطة
4- ريد بول سالزبورغ: 31 نقطة
5- رابيد فيينا: 31 نقطة