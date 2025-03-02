الدوري النمساوي (20): سالزبورغ يواجه شتورم غراتس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة العشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلعب أوستريا كلاغنفورت مع لاسك لينز الساعة 16:30، وبنفس التوقيت يلتقي لينز مع تيرول، وريد بول سالزبورغ مع شتورم غراتس الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

إي كي جراتزر × أوستريا فيينا 1-2

رابيد فيينا × ألتاخ 5-0

هارتبيرغ × وولفسبيرجر 0-3

ترتيب فرق المقدمة

1- شتورم غراتس: 40 نقطة

2- أوستريا فيينا: 40 نقطة

3- وولفسبيرجر: 36 نقطة

4- ريد بول سالزبورغ: 31 نقطة

5- رابيد فيينا: 31 نقطة