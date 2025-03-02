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الدوري النمساوي (20): سالزبورغ يواجه شتورم غراتس

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الدوري النمساوي (20): سالزبورغ يواجه شتورم غراتس

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة العشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلعب أوستريا كلاغنفورت مع لاسك لينز الساعة 16:30، وبنفس التوقيت يلتقي لينز مع تيرول، وريد بول سالزبورغ مع شتورم غراتس الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (20)
إي كي جراتزر × أوستريا فيينا 1-2
رابيد فيينا × ألتاخ 5-0
هارتبيرغ × وولفسبيرجر 0-3

ترتيب فرق المقدمة
1- شتورم غراتس: 40 نقطة
2- أوستريا فيينا: 40 نقطة
3- وولفسبيرجر: 36 نقطة
4- ريد بول سالزبورغ: 31 نقطة
5- رابيد فيينا: 31 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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