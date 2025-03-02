الدوري التونسي (23): الصفاقسي يلاقي المنستيري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستأنف اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلتقي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الإفريقي مع اتحاد تطاوين، والصفاقسي مع الاتحاد المنستيري، والترجي الجرجيسي مع الأولمبي الباجي.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً، الإثنين، حيث يلعب قوافل قفصة مع مستقبل سليمان واتحاد بن قردان مع نجم المتلوي، وشبيبة العمران مع الملعب التونسي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

النجم الساحلي × البنزرتي 1-0

مستقبل قابس × الترجي 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 51 نقطة

2- النجم الساحلي: 48 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 46 نقطة

4- الإفريقي: 43 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 41 نقطة