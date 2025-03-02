دوري نجوم العراق (22): القوة الجوية يستقبل النفط

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 05:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نفط البصرة مع كربلاء الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب نفط ميسان مع الكرخ، ويلتقي ديالى مع الحدود الساعة 22:30، والقوة الجوية مع النفط بنفس التوقيت.

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 42 نقطة

2- الزوراء: 40 نقطة

3- الشرطة: 38 نقطة

4- القوة الجوية: 37 نقطة

5- دهوك: 34 نقطة

6- الطلبة: 34 نقطة