أضرار الغلوتين على صحة الجهاز الهضمي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 05:57 صباحاً - تأثير الغلوتين على صحة الأمعاء

الغلوتين هو بروتين يوجد بشكل رئيسي في القمح والشعير والجاودار. وبالرغم من أنه مهم في إضفاء ملمس ونكهة مميزة للعديد من الأطعمة، إلا أن تناوله يمكن أن يسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بالجهاز الهضمي.

كيفية تأثير الغلوتين على الجهاز الهضمي

عندما يستهلك الأشخاص الحساسون للغلوتين هذا البروتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رد فعل مناعي داخل الأمعاء. هذا الرد يمكن أن يسبب تهيجًا والتهابًا في بطانة الأمعاء، مما يعوق قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية بشكل صحيح.

الأعراض الشائعة لحساسية الغلوتين

يمكن أن تكون الأعراض الناتجة عن حساسية الغلوتين متنوعة وقد تشمل ما يلي:

الإسهال أو الإمساك المزمن

الشعور بالانتفاخ والغازات

آلام البطن المستمرة

فقدان الوزن غير المبرر

التعب المزمن

الصداع أو الصداع النصفي

الأمراض المرتبطة بحساسية الغلوتين

بعض الأمراض التي تم ربطها بحساسية الغلوتين تشمل:

مرض السيلياك: وهو مرض مناعي ذاتي حيث يتسبب تناول الغلوتين في تدمير الأمعاء الدقيقة.

حساسية الغلوتين غير السيلياك: تشير إلى ردود فعل حساسة تجاه الغلوتين دون الأضرار الداخلية المرتبطة بمرض السيلياك.

حساسية القمح: وهي استجابة تحسسية تجاه البروتينات الموجودة في القمح، وتشمل الغلوتين وغير الغلوتين.

كيف يحافظ المصابون على صحتهم

للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب الغلوتين، يُوصى بالالتزام بنظام غذائي خالٍ من الغلوتين. يشمل ذلك تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على القمح والشعير والجاودار. يمكن أيضًا البحث عن بدائل خالية من الغلوتين مثل الأرز والكينوا والشوفان الخالي من الغلوتين.

في الختام، إذا كنت تعاني من أعراض غير مفسرة تتعلق بالجهاز الهضمي، قد يكون من المفيد التحدث إلى طبيب مختص لتحديد ما إذا كان الغلوتين هو السبب الأساسي لمشكلتك الصحية.