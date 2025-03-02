نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (23): الاتحاد يلاقي الأخدود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 05:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تختتم اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي بكرة القدم، حيث يلعب الاتحاد مع الأخدود الساعة22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والرائد مع الاتفاق بنفس التوقيت، وأيضاً القادسية مع الرياض.
النتائج المسجلة في الجولة (23)
الفتح × التعاون 1-2
الفيحاء × الوحدة 0-0
الخلود × الخليج 2-1
الهلال × الأهلي 2-3
الشباب × ضمك 2-0
العروبة × النصر 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 56 نقطة
2- الهلال: 51 نقطة
3- النصر: 47 نقطة
4- الأهلي: 47 نقطة
5- القادسية: 47 نقطة