دوري روشن السعودي (23): الاتحاد يلاقي الأخدود

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 05:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي بكرة القدم، حيث يلعب الاتحاد مع الأخدود الساعة22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والرائد مع الاتفاق بنفس التوقيت، وأيضاً القادسية مع الرياض.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

الفتح × التعاون 1-2

الفيحاء × الوحدة 0-0

الخلود × الخليج 2-1

الهلال × الأهلي 2-3

الشباب × ضمك 2-0

العروبة × النصر 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 56 نقطة

2- الهلال: 51 نقطة

3- النصر: 47 نقطة

4- الأهلي: 47 نقطة

5- القادسية: 47 نقطة