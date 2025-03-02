سحور صحي ومشبع في رمضان: بيض أومليت بالخضروات لوجبة متكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 03:55 صباحاً - في ثاني أيام رمضان، يحتاج الجسم إلى وجبة سحور متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية للحفاظ على الطاقة والنشاط طوال ساعات الصيام. يعتبر البيض الأومليت بالخضروات خيارًا مثاليًا لوجبة سحور صحية ومشبعة، خاصة عند تقديمه مع شريحة من الخبز البلدي.

فوائد البيض الأومليت بالخضروات في السحور:

غني بالبروتين: يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

غني بالألياف: يساعد على تنظيم الهضم والحفاظ على مستوى الطاقة.

يحتوي على الفيتامينات والمعادن: يوفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم.

سهل التحضير: يمكن تحضيره بسرعة وسهولة.

المكونات:

2 بيضة متوسطة الحجم.

نصف حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

نصف حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو أعشاب مجففة.

شريحة خبز بلدي.

طريقة التحضير:

في وعاء، اخفق البيض مع الملح والفلفل والأعشاب.

في مقلاة، سخن الزيت وأضف البصل وقلبه حتى يذبل.

أضف الفلفل والطماطم وقلب لمدة دقيقتين.

اسكب خليط البيض واتركه حتى يتماسك.

اقلب الأومليت واتركه لينضج.

قدمه مع الخبز البلدي.

نصائح إضافية:

يمكن إضافة أنواع أخرى من الخضروات مثل الفطر أو السبانخ.

يمكن إضافة الجبن قليل الدسم لزيادة القيمة الغذائية.

تناول كوبًا من الزبادي أو الفواكه بجانب الأومليت.

هذا وبيض الأومليت بالخضروات هو وجبة سحور صحية ومتكاملة تمنحك الطاقة والشبع طوال ساعات الصيام.