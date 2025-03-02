قطايف رمضان: طريقة عمل عجينة القطايف الأصلية وحشوات متنوعة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 03:55 صباحاً - القطايف، ملكة حلويات رمضان، لا غنى عنها على مائدة الإفطار. تعلمي طريقة عمل عجينة القطايف الأصلية بخطوات سهلة وسريعة، واستمتعي بحشوات متنوعة ترضي جميع الأذواق.

مكونات عجينة القطايف:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة سكر

كوب ونصف ماء دافئ

طريقة تحضير عجينة القطايف:

اخلطي المكونات الجافة جيدًا.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر للحصول على عجينة سائلة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار هادئة.

صبي مقدار من العجينة على شكل دوائر صغيرة أو متوسطة.

اتركي القطايف حتى تنضج وتظهر فقاعات على السطح.

حشوات القطايف المتنوعة:

حشوة المكسرات: لوز، جوز، فستق، زبيب، جوز هند.

حشوة القشطة: قشطة طازجة أو قشطة منزلية.

حشوة الجبن: جبن عكاوي، جبن موزاريلا.

حشوة العجوة: عجوة تمر مهروسة.

طريقة تحضير القطايف المحشوة:

احشي القطايف بالحشوة المفضلة.

أغلقي أطراف القطايف جيدًا.

اقلي القطايف في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.

ضعي القطايف في الشربات البارد أو رشيها بالسكر البودرة.

نصائح إضافية:

للحصول على عجينة قطايف ناجحة، تأكدي من أن الماء دافئ وليس ساخنًا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد إلى العجينة لإضافة نكهة مميزة.

للحصول على قطايف مقرمشة، اقليها في زيت غزير وساخن.

يمكنك خبز القطايف في الفرن بدلًا من قليها للحصول على قطايف صحية أكثر.