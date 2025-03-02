الدجاج المحشي المشوي: وجبة إفطار رمضانية اقتصادية ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 03:55 صباحاً - في أول أيام رمضان، يبحث الكثيرون عن وجبة إفطار شهية واقتصادية. يعتبر الدجاج المحشي المشوي خيارًا مثاليًا كبديل للبط، حيث يجمع بين المذاق الرائع والقيمة الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة التحضير وتوفير التكلفة. إليك طريقة تحضير الدجاج المحشي المشوي على طريقة الشيف مي صيام.

مكونات الدجاج المحشي المشوي:

دجاجة كاملة.

نصف كوب أرز.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

طريقة تحضير الدجاج المحشي المشوي:

تحضير الحشوة:

انقع الأرز لمدة ساعة، ثم صفيه جيدًا.

اخلط الأرز مع البصل المفروم وملعقة سمن والملح والفلفل.

تتبيل الدجاج:

اخلط ملعقة سمن مع الملح والفلفل الأسود، وادهن الدجاجة بالخليط من الداخل وتحت الجلد.

حشو الدجاج:

احشي الدجاجة بخليط الأرز.

اربطي الدجاجة وضعيها في صينية مدهونة بالزيت.

طهي الدجاج:

ضع الصينية على نار هادئة حتى تتشرب السوائل، ثم أضف الماء المغلي وغطيها.

اتركها تطهى على نار هادئة لمدة 1.5 – 2 ساعة حسب الحجم.

تحمير الدجاج:

ضعها تحت الشواية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

يمكن دهنها بصوص الصويا أو الباربكيو لإضافة نكهة مميزة.

طريقة أخرى للتسوية:

توضع الدجاجة في كيس حراري مع خضروات مشكلة، ثم توضع في فرن ساخن لمدة ساعة ونصف.

نصائح إضافية:

يمكن إضافة الخضروات المشكلة إلى الصينية أثناء الطهي لإضافة قيمة غذائية ونكهة مميزة.

يمكن استخدام أنواع أخرى من الحشوات حسب الرغبة، مثل الفريك أو البرغل.

يمكن استخدام التوابل المفضلة لتبيل الدجاج.