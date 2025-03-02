هل تظهر لك البثور قبل الدورة الشهرية؟.. إليك الأسباب!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 02:00 صباحاً - البثور والتغيرات الهرمونية الشهرية

مع اقتراب موعد الدورة الشهرية، تعاني الكثير من النساء من ظهور البثور على البشرة، وهو أمر قد يكون مزعجًا ومثيرًا للقلق لدى البعض. ولكن له تفسير علمي مرتبط بالتغيرات الهرمونية التي تتعرض لها السيدات خلال هذه الفترة.

أسباب ظهور البثور قبل الدورة الشهرية

تظهر البثور نتيجة للعديد من العوامل، والتي تتزامن مع اقتراب الدورة الشهرية، ومنها:

تغيرات في مستويات الهرمونات: قبل الدورة الشهرية، ترتفع نسبة بعض الهرمونات مثل البروجسترون والإستروجين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت الطبيعية في البشرة وظهور البثور.

قبل الدورة الشهرية، ترتفع نسبة بعض الهرمونات مثل البروجسترون والإستروجين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت الطبيعية في البشرة وظهور البثور. زيادة إنتاج الزهم: تؤدي زيادة إفراز الزيوت أو الزهم إلى انسداد المسام، مما يسبب ظهور البثور والتهيجات الجلدية.

تؤدي زيادة إفراز الزيوت أو الزهم إلى انسداد المسام، مما يسبب ظهور البثور والتهيجات الجلدية. التوتر والضغوط النفسية: يعاني بعض النساء من زيادة التوتر قبل الدورة الشهرية، والذي يمكن أن يُحفز إنتاج المزيد من الزهم بسبب تأثيره على الغدد الدهنية.

يعاني بعض النساء من زيادة التوتر قبل الدورة الشهرية، والذي يمكن أن يُحفز إنتاج المزيد من الزهم بسبب تأثيره على الغدد الدهنية. تغيرات في النظام الغذائي والنوم: قد يتغير نمط الأكل والنوم خلال هذه الفترة، مما يساهم في ظهور البثور.

نصائح للتقليل من ظهور البثور

إليك بعض النصائح التي قد تساعد في تقليل ظهور البثور قبل الدورة الشهرية:

الحفاظ على نظام غذائي صحي وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

تنظيف البشرة بانتظام باستخدام منتجات مناسبة لنوع بشرتك.

شرب كميات كافية من الماء للمحافظة على ترطيب البشرة.

الحد من التوتر من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو اليوغا.

استشارة طبيب الجلدية إذا كانت مشكلة البثور مستمرة رغم اتباع النصائح المذكورة.

في نهاية المطاف، من المهم أن تتفهمي أن البثور هي جزء طبيعي من الدورة الشهرية للكثير من النساء، ومراقبة حالتك والتعامل السليم مع بشرتك سيساعدانك في السيطرة على هذه المشكلة بشكل أفضل.