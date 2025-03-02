كيف تحدث التغيرات الهرمونية في سن المراهقة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 مارس 2025 12:59 صباحاً - “`html

فهم العملية الحيوية للتغيرات الهرمونية

في سن المراهقة، يبدأ الجسم في المرور بسلسلة من التغيرات الحيوية والهرمونية التي تعد جزءًا طبيعيًا من النمو والتطور. هذه التغيرات الهرمونية تحدث بسبب زيادة إفراز الهرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون من الغدد الصماء، وهي ضرورية لتطور الخصائص الجنسية الثانوية.

الأدوار الرئيسية للهرمونات

التستوستيرون: يلعب دورًا حاسمًا في تحفيز نمو العضلات وزيادة كثافة العظام بالإضافة إلى تعزيز نمو الشعر في الجسم وتحفيز تغيرات الصوت لدى الذكور.

يلعب دورًا حاسمًا في تحفيز نمو العضلات وزيادة كثافة العظام بالإضافة إلى تعزيز نمو الشعر في الجسم وتحفيز تغيرات الصوت لدى الذكور. الإستروجين: يُعتبر الهرمون الرئيسي لدى الإناث، ويساهم في نمو الثدي، واتساع الحوض، وزيادة الدهون في بعض مناطق الجسم مما يُعتبر جزءًا من الإعداد الطبيعي للجسم لمرحلة الإنجاب.

الدورة الهرمونية وأعراض المراهقة

أثناء هذه الفترة، يمكن أن يلاحظ المراهقون بعض التغيرات الفسيولوجية والنفسية كنتيجة مباشرة للتغيرات الهرمونية. تشمل هذه الأعراض:

تقلبات مزاجية

زيادة في حجم الجسم والشكل

زيادة في نشاط الغدد الدهنية مما يؤدي أحيانًا إلى ظهور حب الشباب

تغيرات في العقل والتفكير، حيث يبدأ الفرد في تطوير آراء وهوايات جديدة

التأقلم مع التغيرات الهرمونية

من المهم أن يتلقى المراهقون الدعم الكافي من الأهل والمعلمين للتعامل مع هذه التغيرات. يمكن أن يُحدث التثقيف الصحي والحوارات المفتوحة فرقًا كبيرًا في هذه المرحلة الحساسة من الحياة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يتحلى المراهقون بالنظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة جيدة خلال هذه الفترة.

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