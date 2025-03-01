التمارين الرياضية المناسبة خلال شهر رمضان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 10:52 مساءً - فوائد ممارسة التمارين الرياضية في رمضان

شهر رمضان المبارك هو وقت مقدس للمسلمين حول العالم، حيث يتم التركيز على الروحانيات والتقرب من الله. مع ذلك، لا يجب أن يكون الشهر فرصة للتكاسل الرياضي. بل، يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تساهم في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية.

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

من المهم اختيار الوقت المناسب لممارسة التمارين خلال شهر رمضان لتحقيق أقصى فائدة دون التعرض للإرهاق أو الجفاف. هناك عدة أوقات يمكن اعتبارها ملائمة، مثل:

قبل الإفطار بساعة إلى ساعة ونصف: يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز الشهية للأكل الصحي عند الإفطار.

بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات: يفضل هذا الوقت للتمارين الشديدة بما أن الجسم يكون قد استعاد بعض الطاقة.

قبل السحور بفترة قصيرة: خيار جيد للرياضات الخفيفة مثل المشي أو اليوغا.

أنواع التمارين المناسبة خلال رمضان

تمارين القلب والمقاومة: من الجيد أن تشمل أنشطتك الرياضية تمارين القلب مثل المشي السريع أو الركض الخفيف، حيث تساعد هذه التمارين في تحسين اللياقة البدنية.

التمارين الخفيفة: في الأيام الحارة، يمكن التوجه نحو التمارين الخفيفة مثل اليوغا أو البيلاتس التي تساعد على الاسترخاء وتعزيز القوة العضلية والمرونة.

تمارين القوة: إذا كنت معتادًا على تدريبات القوة، يمكن تقليل الوزن وزيادة عدد التكرارات للحفاظ على النشاط العضلي بدون إجهاد زائد.

نصائح للحفاظ على النشاط البدني

شرب كميات كافية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات والفيتامينات لمد الجسم بالطاقة اللازمة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة للتمكن من ممارسة الرياضة بفعالية.

رمضان فرصة رائعة لتحقيق التوازن بين الروح والجسد، ومع القليل من التخطيط، يمكنك الاستفادة من الفوائد الصحية والنفسية لممارسة التمارين الرياضية خلال الشهر الكريم.