ريال بيتيس يقهر ريال مدريد بثنائية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 09:55 مساءً - تغلب ريال بيتيس على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ثنائية بيتيس حملت توقيع كل من جوني كاردوسو (د34)، وإيسكو (د54) من علامة الجزاء، فيما سجل إبراهيم دياز (د10) هدف الميرنجي الوحيد من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت.