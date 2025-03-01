كيف تحافظ على ترطيب جسمك خلال الصيام؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:53 مساءً - أهمية الترطيب خلال الصيام

الصيام يُعتبر تحدياً حقيقياً للعديد من الناس، خاصةً عندما يكون في أشهر الصيف الحارة. يعد الترطيب السليم للجسم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة والنشاط خلال فترة الصيام.

فوائد الحفاظ على الترطيب

تحسين الأداء البدني والعقلي.

المساعدة في عملية الهضم.

تنظيم درجة حرارة الجسم.

التقليل من الشعور بالإرهاق والصداع.

استراتيجيات فعالة للترطيب

الحفاظ على توازن الماء في الجسم يتطلب استراتيجيات ذكية، خاصة عندما تكون مقيداً بفترة الصيام. إليك بعض النصائح العملية:

شرب الماء بكميات كافية

من المهم جداً عند الإفطار والسحور أن يتم تناول كمية كافية من الماء. يُفضل شرب كميات معتدلة من الماء على مدار الليل بدلاً من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة.

تناول الأطعمة الغنية بالماء

يتضمن ذلك الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والخيار، حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء وتساعد في ترطيب الجسم بسرعة.

تجنب المشروبات المدرة للبول

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، حيث أنها تسبب فقدان السوائل بشكل أسرع وتزيد من العطش خلال فترة الصيام.

الحفاظ على البرودة

احرص على تجنب أشعة الشمس المباشرة والبقاء في أماكن باردة عندما يكون ذلك ممكنًا، للمساعدة في تقليل فقدان السوائل من خلال التعرق.

الاعتدال في النشاط البدني

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المكثف إلى فقدان السوائل بشكل أسرع. يُفضل ممارسة الأنشطة الرياضية بحدود ومتوسط، أو تأجيلها إلى ما بعد الإفطار.

باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكنك الحفاظ على ترطيب جسمك بشكل فعال والتمتع بوقت صيام صحي ومريح.