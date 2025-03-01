إشبيلية يرفض الخسارة أمام رايو فاليكانو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 08:53 مساءً - تعادل إشبيلية مع مضيفه رايو فاليكانو، بنتيجة 1-1، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم رايو فاليكانو في الدقيقة 55 عن طريق أندري راتيو، قبل أن يدرك إشبيلية التعادل عبر دودي لوكيباكيو في الدقيقة 81.

ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، وعلى الجانب الآخر رفع إشبيلية رصيده إلى 33 نقطة في المركز 11.