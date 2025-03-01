وداعًا للانتفاخ في رمضان: 6 مشروبات سحرية بعد الإفطار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 07:56 مساءً - الانتفاخ مشكلة شائعة في رمضان، خاصة بعد تناول وجبة الإفطار الدسمة. لحسن الحظ، هناك مجموعة من البهارات والتوابل التي يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. إليك 6 مشروبات طبيعية يمكنك تناولها بعد الإفطار:

1. مشروب الزنجبيل: تهدئة فورية للمعدة

الزنجبيل معروف بخصائصه الهضمية منذ القدم. يحتوي على الجينجيرول الذي يحفز الهضم ويخفف الانتفاخ عن طريق تهدئة عضلات الجهاز الهضمي. لتحضير المشروب، اغلي الماء وأضف شرائح الزنجبيل الطازج، واتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق. يمكنك إضافة العسل للتحلية.

2. مشروب النعناع: انتعاش وتخفيف للانتفاخ

النعناع عشب ممتاز لتسهيل الهضم. يعمل المنثول على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ وعسر الهضم. ضع أوراق النعناع الطازجة في الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 5 دقائق.

3. حليب الكركم: مضاد للالتهابات ومهدئ للمعدة

الكركم مضاد للالتهابات ويقلل من التهابات الجهاز الهضمي، ويساعد في الهضم عن طريق تحفيز إنتاج الصفراء. أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، قليلًا من الفلفل الأسود، والعسل أو القرفة إلى الحليب الدافئ. يفضل تناوله قبل النوم.

4. مشروب الكمون: تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ

بذور الكمون تحفز إفراز الإنزيمات الهضمية وتحسن هضم الطعام. اغلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء لمدة 10 دقائق. تناوله دافئًا بعد وجبة دسمة.

5. مشروب بذور الشمر: تخفيف الانتفاخ واحتباس الماء

الشمر يهدئ عضلات الأمعاء ويخفف الانتفاخ. كما أنه مدر للبول خفيف ويقلل من احتباس الماء. اغلي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء لمدة 5-10 دقائق. تناوله بعد الإفطار.

6. مشروب الكزبرة: تحسين الهضم وتخفيف عسر الهضم

الكزبرة تزيد من إفراز الصفراء وتساعد في هضم الدهون. كما أنها تخفف من أعراض الانتفاخ وعسر الهضم. اغلي ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكزبرة في الماء لمدة 10 دقائق. تناوله دافئًا.